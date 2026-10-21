Güneydoğuda şiddetli yağış sele dönüştü: iki ölü

olayın ayrıntıları:

Fransa’nın güneydoğusunda ve Akdeniz’deki Korsika Adası’nda etkili olan şiddetli fırtına, yoğun yağışları beraberinde getirerek sel baskınlarına neden oldu. Bouches-du-Rhone ilinde ve Korsika'daki yerleşimlerde evler ve yollar sular altında kaldı, çok sayıda araç sel sularına gömüldü.

Mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar için acil durum ekipleri sevk edildi; birçok araçtan kurtarma operasyonu gerçekleştirildi ve kurtarılanlar güvenli bölgelere taşındı.

kurtarma ve can kayıpları:

Korsika Adası'ndaki Ghisonaccia komününde sel sularında sürüklenen bir araçtaki kadın kurtarıldı, aynı olayda bir erkek yaşamını yitirdi. Bouches-du-Rhone iline bağlı Saint-Mitre-les-Remparts komününde ise sel suyuna kapılarak sürüklenen 75 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, bölgedeki ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, mahsur kalanların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Olaylarda toplam iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre fırtınanın etkisi azalmış durumda, ancak yetkililer halka dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.