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Güneydoğu'da teknoloji rüzgârı: Erdoğan TEKNOFEST alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu alanını ziyaret ederek gençlerle ve yerli projelerle incelemelerde bulundu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Güneydoğu'da teknoloji rüzgârı: Erdoğan TEKNOFEST alanını ziyaret etti

Erdoğan'ın TEKNOFEST ziyareti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret etti. Alanda kurulan stantları, sergilenen projeleri ve katılımcı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaretin öne çıkan noktaları:

Festival kapsamında gençlerin hazırladığı prototipler ile yerli teknoloji örnekleri dikkat çekti. Ziyaret sırasında sergilenen çalışmalara ilişkin kısa incelemeler yapıldı ve katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlik, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki yerli yeteneklerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Bölgesel etki ve gençlik katılımı:

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen organizasyonun bölgeyi teknoloji gündemine taşıması ve gençlerin projelerini sergilemesine olanak sağlaması öne çıktı. Katılımcılarla kurulan temaslar, yerel ekosistemin gelişimine katkı beklentisini güçlendiriyor.

Ziyaret, festival alanındaki atmosferi ve gençlerin dinamizmini yerinde görmek açısından takip edildi; etkinlik, teknoloji üretimine ve yeni nesil yeteneklerin desteklenmesine vurgu yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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