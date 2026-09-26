Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı binanın çatı katında yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, olay anları kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 23:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Güngören'de kentsel dönüşüm alanında çatı yangını

Merkez Mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan, kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle yetkililere bildirildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında bölge trafiğe ve yaya güvenliğine göre tedbirlerle düzenlendi.

görüntüler ve soruşturma:

Yangının çatının alev alev yandığı anlar, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin çatı bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna ulaşan bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip edilecek.

GÜNGÖREN’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BOŞALTILAN BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. ÇATININ...

GÜNGÖREN’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BOŞALTILAN BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. ÇATININ ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Lavrov'dan çok kutuplu dünya vurgusu ve Avrupa'ya barış görüşmelerini engelleme suçlaması

Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı