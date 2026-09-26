Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Güngören'de kentsel dönüşüm alanında çatı yangını

Merkez Mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan, kentsel dönüşüm için boşaltılan beş katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle yetkililere bildirildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında bölge trafiğe ve yaya güvenliğine göre tedbirlerle düzenlendi.

görüntüler ve soruşturma:

Yangının çatının alev alev yandığı anlar, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin çatı bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna ulaşan bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip edilecek.

GÜNGÖREN’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BOŞALTILAN BEŞ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. ÇATININ ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.