Günlük beş hata kalp sağlığını nasıl tehdit ediyor

Günlük yaşamın göz ardı edilen riskleri

Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Umut Karabulut, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinin hastalık gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan Karabulut, günlük yaşamda sık karşılaşılan beş hatanın kalp sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

Hareketsiz yaşam ve egzersiz eksikliği

Doç. Dr. Karabulut’a göre kalp sağlığını korumada en temel unsur fiziksel aktivitedir. Uzmanlar, yetişkinlerin haftada toplam 150 dakika orta tempolu egzersiz hedeflemesini öneriyor. Bu, günlük ortalama 20–30 dakikalık tempolu yürüyüşlere veya gün aşırı yapılan aktivitelerin bir kombinasyonuna denk geliyor. Yüzme, tempolu yürüyüş veya hafif koşu gibi düzenli aktiviteler hem kan basıncını hem de lipit profili iyileştirir; hareketsizlik ise hipertansiyon, diyabet ve damar sertliği riskini yükseltir.

Sofrada ekstra tuz kullanmak

Beslenme alışkanlıkları içinde en yaygın hatalardan biri sofrada ek tuz kullanımıdır. Karabulut, temel gıdalarla günlük sodyum ihtiyacının karşılanabildiğini, bunun yaklaşık 5 gram tuz (yaklaşık 2 gram sodyum) olduğunu söyledi. Hipertansiyonlu bireylerde bu sınırın günde 2–2,5 gram tuza düşürülmesi gerektiğini belirterek, yemeklere eklenen tuzun ve işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Kronik stresin ve dinlenmeme alışkanlığının etkileri

Sürekli devam eden ve kontrol edilemeyen stres, kalp atış hızını ve kan basıncını yükselterek inme, kalp krizi ve ani kardiyovasküler ölüm riskini artırır. Karabulut, stres yönetiminin kalp sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını; nefes egzersizleri, fiziksel aktivite, yeterli uyku ve kısa dinlenme molalarının günlük rutine eklenmesini tavsiye etti. Kronik stresin tek başına metabolik ve inflamatuvar yollarla da damar sağlığını bozduğuna dikkat çekti.

Rutin kardiyolojik kontrollerin ihmal edilmesi

Belirti olmadan ilerleyebilen yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol ve sessiz damar tıkanıklıkları erken dönemde ancak düzenli tetkiklerle tespit edilebilir. Karabulut, kan testleriyle glukoz ve lipit takibinin yanı sıra gerekli durumlarda efor testi, ekokardiyografi ve güncel görüntüleme yöntemlerinden BT koroner anjiyografi uygulamalarının önemli olduğunu belirtti. Şikâyet yok diye kontrolleri aksatmanın, ilerleyen evrelerde daha ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Yetersiz sıvı tüketimi ve düzensiz yaşam ritmi

Yeterli su alımı damar dolaşımı ve kan viskozitesinin korunması açısından önemlidir. Yetersiz sıvı tüketimi kan akışkanlığını değiştirerek damar direncini etkileyebilir. Karabulut, günlük tuz ve sıvı dengesinin gözetilmesini, düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarının benimsenmesini; bu unsurların birlikte kalp krizi ve inme riskini azaltmada etkili olduğunu söyledi.

Koruyucu yaklaşım ve son öneriler

Doç. Dr. Karabulut son olarak, kalp ve damar sağlığını korumanın büyük ölçüde günlük alışkanlıklarla mümkün olduğunu belirtti. Haftalık egzersiz hedeflerini tamamlamak, sofrada ek tuz kullanmayı bırakmak, stresi yönetmek, yeterli su içmek ve düzenli kardiyoloji kontrollerini aksatmamak, sessiz ilerleyen damar hastalıklarının erken yakalanmasında kritik rol oynuyor. Bu basit ama tutarlı yaşam değişikliklerinin uzun vadede hayati riskleri önemli ölçüde azaltacağı vurgulandı.

DOÇ. DR. UMUT KARABULUT