Günlük çay sohbetinden sosyal medyaya: Oltu'nun Yunus hocası halkın sevgilisi

Yunus Taşkın (51), Erzurum'un Oltu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde her gün esnafı dolaşıp sohbet ederek ve dualar ederek çevresinin gönlünü kazanıyor. Samimi tavrı ve sıcak iletişimi ziyaretlerine renk katıyor.

Günlük ziyaretlerin rotası:

Taşkın, ilçede her gün aynı mahalledeki esnafı ziyaret ediyor, kısa sohbetler gerçekleştiriyor ve çoğu zaman yaptığı dualarla anılıyor. Bu karşılıklı diyaloglar hem esnafta hem de mahalle sakinlerinde güven ve sıcaklık hissi yaratıyor.

Sosyal medyada karşılığı:

Ziyaretler sırasında çektiği kısa videolar sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Paylaşımlar, Oltulular arasında ilgi gördü ve Taşkın'ın tanınırlığını artırdı.

Mahalle sakinleri tarafından sevilen Yunus hoca, esnafla kurduğu ilişkiler ve günlük sohbetleriyle hem fiziki ortamda hem de dijital mecralarda ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE YAŞAYAN YUNUS TAŞKIN (51), GÜNLÜK YAŞAMI VE ESNAF ZİYARETLERİYLE VATANDAŞLARIN GÖNLÜNDE YER EDİNİRKEN, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA DA İNTERNET FENOMENİ OLDU.