Günlük uçuş rekoru Trabzon havalimanında

21 Ağustos rekoru:

Trabzon Havalimanı'nda 21 Ağustos'ta iniş ve kalkışlarla birlikte 150 uçak trafiği kaydedildi. Bu sayı, havalimanının tek günlük bazdaki en yüksek uçuş trafiği olarak kayıtlara geçti; söz konusu hareketlerin 81'i dış hat seferlerinden oluştu.

Havalimanı, 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası bir tesis olup geçen yıl tam kapasiteyle çalıştığı ve kapasite artışı yaşandığı belirtildi. Yetkililer, 21 Ağustos'taki iniş ve kalkış sayılarını önemli bir gösterge olarak nitelendiriyor.

yolcu profili ve yeni hatlar:

Geçen yıl Trabzon'u ziyaret eden yabancı turist sayısı 101 bin artarak 1 milyon 447 bin oldu. Bu yıl içinse Körfez bölgesindeki sıkıntılara ve Hürmüz Savaşı'na rağmen daha yüksek bir yabancı ziyaretçi rakamı bekleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı açıklamada: "Trabzonumuz, 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası bir havalimanına sahip. Geçen yıl havalimanı full kapasiteyle çalıştı. Hatta kapasite artışı da yaşandı. 21 Ağustos’ta rekor kırıldı. İniş ve kalkışlarla ölçümlendiğinde 150 uçak çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Genç, Tebrizden direkt uçuşların başladığını, Bakü bağlantısının mevcut olduğunu ve Taşkentten de uçuşlar bulunduğunu belirtti. Çin Büyükelçisi'nin ziyaretine atıfla Çinli turistleri Batum ya da Taşkent üzerinden Trabzon'a çekmeyi hedeflediklerini, ayrıca Kahire ve İskenderiye'de Trabzon tanıtım günleri düzenleme planlarının bulunduğunu söyledi.

Başkan Genç, artan uçuş trafiği ve ziyaretçi sayısının şehir esnafı üzerinde doğrudan olumlu etkisi olduğunu, bunun da ülke ekonomisine dış kaynak girişi ve cari açık açısından katkı sağladığını vurguladı.

Trabzon havalimanı 21 Ağustos'ta 150 uçak trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük trafik sayısına ulaştı