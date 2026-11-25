Şişkinlik ve gaz: ne zaman normal, ne zaman riskli?

Modern yaşamın hızlı temposu ve düzensiz beslenme, hazımsızlık, gaz ve şişkinlik yakınmalarını yaygınlaştırdı. Çoğu zaman bu yakınmalar geçici ve zararsız olsa da, gaz birikimi belirli koşullarda bağırsak düğümlenmesine (volvulus) zemin hazırlayabilir. Gaz yapıcı gıdaların aşırı tüketimi, hızlı yemek yeme ve lokmaların yeterince çiğnenmemesi gibi alışkanlıklar sindirimi bozarak bağırsaklarda hava birikimine neden olur; uzun süre devam eden veya şiddetlenen şikayetler mutlaka değerlendirilmelidir.

Hangi gıdalar daha çok sorun çıkarır:

Uzm. Dr. Adil Duman, rafinoz gibi kompleks şekerler içeren fasulye, mercimek, bezelye ile lahana, Brüksel lahanası, brokoli gibi sebzelerin bazı bireylerde sindirimi zorlaştırdığını belirtiyor. Bu tür besinlerde sindirim enzimleri yetersiz kaldığında ince ve kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sindirim sağlanır; bu süreçte artan gaz üretimi bağırsaklarda birikime yol açabilir. Ayrıca mısır gibi bazı tahıllar da gaz yapıcı özellik gösterebilir.

Risk faktörleri ve hassasiyetin rolü:

Mevcut sindirim hastalıkları (ülser, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi), önceki karın ameliyatları, kronik kabızlık ve liften fakir diyetler gaz birikimini ve düğümlenme riskini artırır. Bunun yanında yaşam tarzı ve psikolojik etkenler—hareketsiz yaşam, stres—sindirim sürecini olumsuz etkileyerek yakınmaları yoğunlaştırabilir. Ayrıca ince bağırsakta parazit varlığı, şeker hastalığı veya karaciğer hastalıkları da tabloyu ağırlaştırabilecek durumlar arasındadır.

Laktaz eksikliği, IBS ve yaşam kalitesi:

Yaşla birlikte vücuttaki laktaz enzimi azalır; bu nedenle süt ürünlerini tolere edemeyen kişilerin sayısı artar. Uzm. Dr. Adil Duman, dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık %65-70’inde laktoz malabsorpsiyonu görüldüğünü, Türkiye’de bu oranın %70-80’e kadar ulaşabildiğini vurguluyor. Bu durum süt tüketimini azaltırken, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünleri genellikle daha iyi tolere edilir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) olanlarda ise algı farklıdır: bazı hastalarda aşırı gaz üretimi olmayabilir ama bağırsak hassasiyeti nedeniyle şişkinlik şikayetleri belirgindir. ABD verilerine göre yetişkinlerin %10-15’inde IBS görülüyor ve bu hastaların %80’inden fazlasında şişkinlik en rahatsız edici semptom olarak öne çıkıyor. Sürekli balonlaşma hissi yaşayanların gastroenterolojik değerlendirme alması önerilir.

Tedavi ve önlem yaklaşımları:

Aşırı gaz nedeniyle mekanik tıkanıklık gelişmemişse durum genellikle bağırsak hareketlerini destekleyen manevralar ve ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Ancak ilerleyen vakalarda kanama, bağırsak duvarında incelme veya nekroz gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle belirtiler şiddetlenirse acil tıbbi değerlendirme hayati önem taşır.

Korunma için pratik öneriler:

Uzm. Dr. Duman’ın vurguladığı önlemler arasında dengeli ve lif açısından zengin diyet, yeterli su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite ve yavaş, bilinçli yemek yeme alışkanlığı yer alıyor. Risk grubundaki kişiler—yaşlılar, ameliyat öyküsü olanlar, kronik sindirim sorunu yaşayanlar—beslenme ve yaşam tarzı önerilerine daha fazla özen göstererek komplikasyon olasılığını azaltabilir.

Özetle, şişkinlik ve gaz genellikle basit önlemlerle yönetilebilse de, devam eden veya kötüleşen semptomlar altında yatan daha ciddi durumların işareti olabilir; erken değerlendirme ve uygun tedavi uzun vadede olası komplikasyonları önler.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. ADİL DUMAN