Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Günyüzü'ne kapsamlı altyapı yatırımı tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Günyüzü'nde 85 milyon TL'lik kanalizasyon ve içme suyu hattı ile 25 milyon TL'lik arıtma tesisini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Günyüzü'ne kapsamlı altyapı yatırımı tamamlandı

Günyüzü'nde altyapı yatırımları yerinde incelendi:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Günyüzü ilçesinde tamamlanan altyapı projelerini yerinde inceledi. Ziyarette Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak eşlik etti. İlçede iki yıldır devam eden çalışmalarda öncelik, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesine verildi.

yatırımın kapsamı:

Belediye kaynaklarına göre kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları için yaklaşık 85 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. Buna ilave olarak, yaklaşık 25 milyon TL değerindeki paket atıksu arıtma tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Tesis, bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

beklenen etkiler:

Ünlüce, tesislerle ilgili olarak, "Günyüzümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullanarak atıksuların arıtılmasıyla toprağın ve su kaynaklarının korunacağına vurgu yaptı. Belediye yetkilileri, yatırımların ilçe sağlık altyapısını güçlendireceğini ve yerel yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ise göreve geldikleri günden bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteğe teşekkür ederek imar ve altyapı çalışmalarının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Her iki yetkili de projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan muhtarlar ve ilgili birimlere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 85 MİLYON TL...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 85 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN KANALİZASYON VE İÇME SUYU HATLARI İLE YAKLAŞIK 25 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü sivil toplumuyla il statüsü için ortak hamleye hazırlanıyor
images

Türkiye'ye iki uluslararası ödül: Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyad...
images

Sayıştay raporu Sinop belediyesinde 26 usulsüzlük tespit etti
images

Sayıştay raporu: Altınordu Belediyesi'nin doğrudan temin uygulamaları ve 20 mily...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göbeklitepe film festivali sanat, söyleşi ve arkeolojiyi Şanlıurfa'da buluşturdu

Bayburt'ta şap sonrası sessizlik bozuldu: hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti

Samsunspor kötü gidişe son vermek için Konyaspor'u yenmeyi hedefliyor

Vezirköprü sivil toplumuyla il statüsü için ortak hamleye hazırlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi