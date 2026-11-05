Günyüzü'ne kapsamlı altyapı yatırımı tamamlandı

Günyüzü'nde altyapı yatırımları yerinde incelendi:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Günyüzü ilçesinde tamamlanan altyapı projelerini yerinde inceledi. Ziyarette Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak eşlik etti. İlçede iki yıldır devam eden çalışmalarda öncelik, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesine verildi.

yatırımın kapsamı:

Belediye kaynaklarına göre kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları için yaklaşık 85 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. Buna ilave olarak, yaklaşık 25 milyon TL değerindeki paket atıksu arıtma tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Tesis, bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

beklenen etkiler:

Ünlüce, tesislerle ilgili olarak, "Günyüzümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullanarak atıksuların arıtılmasıyla toprağın ve su kaynaklarının korunacağına vurgu yaptı. Belediye yetkilileri, yatırımların ilçe sağlık altyapısını güçlendireceğini ve yerel yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ise göreve geldikleri günden bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteğe teşekkür ederek imar ve altyapı çalışmalarının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Her iki yetkili de projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan muhtarlar ve ilgili birimlere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 85 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN KANALİZASYON VE İÇME SUYU HATLARI İLE YAKLAŞIK 25 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİNİ YERİNDE İNCELEDİ.