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Gurbetin dönüş kuyruğu: Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da yoğunluk

Yıllık izinleri biten gurbetçiler, Kapıkule ve Kapitan Andreevo başta olmak üzere sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğunda saatlerce bekliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gurbetin dönüş kuyruğu: Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da yoğunluk

Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da bekleyiş sürüyor:

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinleri sona erince Avrupa'ya dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları kilometrelere ulaşırken, yolcular sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Başta Almanya olmak üzere farklı Avrupa ülkelerine dönen vatandaşlar, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü de yaşıyor.

Gurbetçilerin sözleri:

Akif Çil (Belçika) dönüş yolunda olduğunu belirterek, "Ben Afyon Emirdağ ilçesinden geliyorum. Belçika'da kalıyorum. Her sene olduğu gibi yıllık iznimize gittik. Şu anda dönüşteyiz. İznimiz bitti. Her seneki gibi hani bir yandan iyi oluyor, bir yandan kötü. Ama bu rezillik olmasa, Kapıkule'mizde yoğunluk olmasa bir şekilde iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Değer yani, Türkiye'mize gitmeye değer. Zorluyor ama yapacak bir şey yok. Dayanıyoruz artık. Gurbet olduğu için vız geliyor. Sıramız da geldi, ben gideyim, önümü kaptırmayayım" dedi.

Fatma Yıldız (Almanya) ise, "Orası da ekmek parası, herkes mecbur gidiyor. Ne yapalım?" diyerek yurtdışında çalışmanın mecburiyetine vurgu yaptı.

Fahri Kara (Münih, Almanya) yoğunluğa rağmen memleket özlemini dile getirerek, "Zorluklara rağmen güzel. Ülkemizi seviyoruz. Her şeye rağmen çok güzel. Bu tatil zamanında bu yoğunluklar oluşuyor maalesef. Ülkemiz elinden geleni yapıyor. Teşekkür ediyoruz ülkemize. Var olsunlar. Her şeye rağmen çok güzel her şey. Memleketimizi özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeliha Kara da, "Memleketimizi özlüyoruz, gurbetlik zor. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bütün akrabalar orada. Hepsini gördük, hasret giderdik. Çok şükür, sağ salim evimize varmayı istiyoruz, bakalım" dedi. Gurbetçi İlayda Korkmaz ise uzun beklemelere rağmen dönüş yaptığı için üzgün olduğunu belirtti.

Yoğunluğun yansımaları ve günlük yaşam:

Sınır kapılarındaki bekleme süreleri, sıcak hava ve uzun araç kuyrukları nedeniyle yolculuk koşullarını zorlaştırıyor; sürücüler ve yolcular fiziksel yorgunluk ve moral dalgalanmaları yaşıyor. Haber metninde resmi bekleme süreleri veya sayısal veriler yer almasa da, bölgedeki ifadeler işlemlerin saatler sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan diğer sınır kapılarında da benzer yoğunlukların gözlemlenmesi, yaz tatilinin dönüş döneminde sınır hatlarında artan baskıyı ortaya koyuyor.

Gurbetçiler, zorluklara rağmen Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin kendileri için önemli olduğunu vurguluyor; ayrılığın hüznü ve yorgunluğa karşın memleket özlemi ve aile hasreti bu yolculukların merkezinde kalmaya devam ediyor.

GURBETÇİLERİN AVRUPA&#039;YA DÖNÜŞ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

GURBETÇİLERİN AVRUPA'YA DÖNÜŞ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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