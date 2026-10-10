Gurbetteki kardeşlere destek ve ırkçılıkla mücadele çağrısı

Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokrasi Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Erdoğan, birlik ve sivil toplum kuruluşlarının gayretlerini takdir ederek bu çabaların memleket hasreti taşıyan vatandaşların topluma katkı vermesi açısından hayati olduğunu ifade etti.

'Gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum.' sözleriyle teşekkürüyle başlayan mesajında Erdoğan, genel kurulun Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Yurtdışındaki vatandaşlara destek:

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yürütülen proje ve faaliyetlerin yurt dışındaki millet varlığı için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Kalplerinde memleket hasreti taşıyan vatandaşların bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmeleri, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmeleri ve içinde yaşadıkları topluma katkı sunabilmeleri için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

Bu çerçevede Erdoğan, demokratik katılımı teşvik eden çalışmaların önemine işaret ederek, özellikle genç kuşakların ve ailelerin kültürel bağlarını korumalarının öncelikli hedef olduğuna değindi. Cumhurbaşkanı, bu hedeflere ulaşmak için sivil toplum kuruluşlarının rolüne bir kez daha atıfta bulundu.

Irkçılıkla mücadele ve kurum desteği:

Mesajında eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına karşı da kararlı duruş sergilendiğini ifade eden Erdoğan, bu hususlarda önemli adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, 'yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız' diyerek 'asla bırakmayacağız' taahhüdünü yineledi.

Erdoğan ayrıca partimizin ikili ilişkiler başkanlığı ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumlarla birlik ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmaya devam edileceğini belirtti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kurumsal tecrübesini ve kadrolarını takdir eden Cumhurbaşkanı, kuruluşta emeği geçenlere teşekkür edip ebediyete intikal edenlere rahmet diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GURBETİ, İKİNCİ VATAN EYLEYEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YÜKSEK BİR ŞUURLA ÇALIŞAN TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM"