Gurbetten vefa: Özburun'da mevlit ve yemekle anma

Gurbetten vefa ve sıla-i rahim:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, Belçika'da yaşayan hayırsever iş insanı Mutlu Kaymak memleketine gelerek beldede vefat eden tüm vatandaşların ruhlarına ithafen geniş katılımlı bir mevlit ve yemek organizasyonu düzenledi. Organizasyon, belde kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir sıla-i rahim girişimi olarak öne çıktı.

Programın akışı:

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlilerinin okuduğu dualarda geçmişten günümüze vefat eden merhum ve merhumeler anıldı; ardından mevlit programı tamamlanarak davetlilere yemek ikramı yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisi, organizasyonun belde içinde birlik ve ortak anma duygusunu pekiştirdi.

Gurbetçinin mesajı ve belde tepkisi:

Kaymak, organizasyonun amacını şu sözlerle dile getirdi: "Gurbette olsak da kalbimiz, aklımız her zaman memleketimizde. Özburun’umuzun toprağında hakkı olan, bu beldeye emek vermiş ve aramızdan ayrılmış tüm hemşehrilerimizin ruhunu şad etmek istedik. Katılan, duasını esirgemeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun". Belde sakinleri düzenlemeden memnuniyet duyduklarını belirterek Kaymak'a teşekkür etti.

Yapılan mevlit ve yemek ikramı, Özburun'da kültürel bağların ve komşuluk dayanışmasının canlı tutulmasına katkı sundu; etkinlik dualarla sona erdi ve belde içinde vefa duygusu güçlendi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNE BAĞLI ÖZBURUN BELDESİNDE GURBETÇİ HAYIRSEVER MUTLU KAYMAK, BELDEDE VEFAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN RUHUNA İTHAFEN GENİŞ KATILIMLI BİR MEVLİT VE YEMEK ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ.