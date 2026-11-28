Gürcistan'daki müdahale sonrası taraftarlar Türkiye'ye getirildi

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Batumi Dinamo Stadyumu'nda Hapoel Beer-Sheva karşısında oynanan mücadelede çıkan olaylarda yaralanan 6 Beşiktaş taraftarı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Olayların 25. dakikasında Gürcistan polisi, Beşiktaş tribününe biber gazıyla müdahale etti; karşılaşmaya ara verildi ve statta görevli sağlık ekipleri bazı taraftarlara müdahale etti.

müdahalenin seyri ve sağlık durumu:

Gürcistan polisinin müdahalesi sonrasında Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen taraftarlardan Çarşı grubu üyesi Kerem Demir, Beyhan Aydemir, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur'ın tedavileri yapıldı. Hastanede yapılan muayenelerde iki taraftarın ayağında kırık tespit edildi ve bu kişilerin ayakları alçıya alındı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hastanede taraftarların durumuyla ilgilendi.

taraftarların ifadeleri ve teşekkürler:

İstanbul'dan 24 saatlik otobüs yolculuğuyla Batum'a gittiklerini söyleyen Kerem Demir, bazı arkadaşlarının gözaltına alındığını, iki kişinin ayağının kırıldığını ve yerel doktorlara güvenmedikleri için bir Türk doktordan görüş alıp Türkiye'ye geçtiklerini belirtti. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere yetkililerin devreye girmesiyle gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakıldığını ifade etti.

Yasin Matuk, stada yürürken ve stat içinde polisin biber gazı ve jopla müdahale ettiğini, rakip takım taraftarlarına farklı muamele yapıldığını iddia etti. Abdullah Erdemi ise olaylarda güvenlik hissetmediklerini ve bazı anlarda çok sayıda polisin müdahale ettiğini söyledi. Taraftarlar, tribün liderleri İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu'ya ve devlet yetkililerine uğraşları için teşekkür etti.

destek, dönüş ve dayanışma:

Hastanede tedavileri tamamlanan taraftarların İstanbul uçağına yetişebilmesi için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Trabzon Havalimanı'na ulaşım konusunda girişimde bulundu. Karabulut Turizm'in sahibi Ömürcan Karabulut ise taraftarları hastane önünden alıp havalimanına ücretsiz götürdü. Ayrıca hastanede bekleyen taraftarların yanına gelen bir Galatasaraylı çocuk, geçmiş olsun dileklerini iletti; Çarşı üyeleri küçük kıza Beşiktaş atkısı hediye ederek hatıra fotoğrafı çekti.

BEŞİKTAŞ’IN GÜRCİSTAN’IN BATUM KENTİNDE HAPOEL BEER-SHEVA İLE OYNADIĞI MAÇTA ÇIKAN OLAYLARDA YARALANAN 6 TARAFTAR TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ. HOPA DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLEN TARAFTARLAR, GÜRCİSTAN POLİSİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI.