gürcistan iş birliğiyle iade sürecinin ayrıntıları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda toplam 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında "Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı’nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık" ifadelerini kullandı.

operasyonun kapsamı ve iade süreci:

Açıklamada, iadenin Gürcistan güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştiği belirtildi. İade edilen şahıslar arasında kırmızı bültenle arananların bulunduğu ve işlemlerin uluslararası adli iş birliği mekanizmaları üzerinden tamamlandığı vurgulandı. Bakanlığın paylaşımı iade edilenlerin sayısının toplam 6 olduğunu aktarıyor.

suçlamalar ve mevcut yakalama kayıtları:

Paylaşımda, suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç'in İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edildiği, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık gibi suçlardan aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla arandığı kaydedildi. Diğer taraftan Yusuf Namlı hakkında kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Açıklamada, farklı suçlardan yakalama kararı bulunan diğer dört firarinin de ülkeye iade edildiği belirtildi. Bakanlığın paylaşımı, uluslararası iş birliğinin bu tür iade süreçlerinde etkin biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bakan Gürlek: "Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık"