Gürcistan ile adli iş birliği sonucu 6 firari Türkiye'ye iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, Gürcistan güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderleri Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'ın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Ahmet Dinç hakkında:

Bakan Gürlek, İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından verilen toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla arandığını belirtti.

Yusuf Namlı hakkında:

Yusuf Namlı hakkında ise, "kadına karşı kasten öldürme", "nitelikli yağma", "konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan kaynaklanan 9 ayrı yakalama kaydı bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı aktarıldı.

Aynı iş birliği kapsamında farklı suçlardan yakalama kararı olan diğer dört firarinin de Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiği vurgulandı. Bakan Gürlek, operasyonun uluslararası adli iş birliğinin somut bir sonucu olduğunu ifade etti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, GÜRCİSTAN GÜVENLİK GÜÇLERİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI AHMET DİNÇ İLE YUSUF NAMLI'NIN DA BULUNDUĞU TOPLAM 6 FİRARİNİN TÜRKİYE'YE İADESİNİN SAĞLANDIĞINI DUYURDU.