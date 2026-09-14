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Güreş camiası yasta: antrenör Zeki Gümüş görev yaptığı spor salonunda ölü bulundu

Atıcılar Spor Kompleksi'nde antrenör Zeki Gümüş (55), öğrencilerinin fark etmesiyle odasında ölü bulundu; kesin ölüm nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 06:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güreş camiası yasta: antrenör Zeki Gümüş görev yaptığı spor salonunda ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Bursa'da uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş (55), Atıcılar Spor Kompleksi'nde görevli olduğu spor salonunda ölü bulundu. Bir süre kendisinden haber alamayan öğrencileri, bulunduğu odaya girince Gümüş'ü hareketsiz şekilde buldu.

Durumu gören sporcular, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

spora ve yetiştirdiği sporculara etkisi:

Yıllardır güreş camiasında çalışan Gümüş'ün, çok sayıda sporcu yetiştirdiği ve bu sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu kaydedildi. Antrenörün ani ölümü, öğrencileri ve spor çevresinde derin üzüntüye yol açtı; spor salonunda ve yakın çevrede büyük bir yas havası oluştu.

soruşturma ve beklentiler:

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Gümüş'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak adli ve tıbbi incelemelerin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

Not: Haber, olayın yetkililer tarafından doğrulanmış bilgilerine dayanmakta olup, ek tıbbi veya adli bulgular açıklandıkça bilgi güncellenecektir.

BURSA&#039;DA SPOR CAMİASINI YASA BOĞAN ÖLÜM: GÜREŞ ANTRENÖRÜ SPOR SALONUNDA ÖLÜ BULUNDU

BURSA'DA SPOR CAMİASINI YASA BOĞAN ÖLÜM: GÜREŞ ANTRENÖRÜ SPOR SALONUNDA ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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