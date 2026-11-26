Güreşten bağımlılıkla mücadeleye: gençlere spor çağrısı

Türkiye Güreş Federasyonu ile Parlamentolar Arası Dostluk Derneği tarafından "bağımlılığa karşı omuz omuza" başlığıyla organize edilen dostluk maçı, Sağlıklı nesiller, Güçlü Türkiye sloganıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda "bu maçın kazananı geleceğimiz olsun" mesajı öne çıkarıldı. Müsabakada Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, güreşçiler ile eski dönem milletvekilleri ve bürokratlar forma giydi.

etkinliğin amacı:

Parlamentolar Arası Dostluk Derneği Başkanı Adem Tatlı, organizasyonun bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi. Tatlı, "Uluslararası arenada parlamenterler ile zaman zaman bazı organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Türkiye içinde de farkındalık oluşturacak organizasyonlar yapıyoruz. Gerçekten bugünkü konumuz çok güzel. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' dolayısıyla bizler çocuklarımıza ve gelecek nesillere örnek olmak durumundayız. Sporla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

federasyonun vurgusu:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise organizasyonu anlatırken, "Biz federasyon olarak bütün sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alan bir federasyonuz. Spor, çocukları en kötü alışkanlıklardan koruyan, bağımlılıktan koruyan en önemli etken. Sporla yaşayan insan kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Biz de bugün bunun anlamında binaen Adem vekilimiz ile organize ettik. İnşallah bugün ilkini yapacağız daha sonra devamını getireceğiz. Türkiye Güreş Federasyonumuzdaki şampiyonlar Rıza Kayaalp de burada, bütün şampiyonlarımız burada. Şampiyonlarımız ve vekillerimiz ile komisyon başkanlarımız arasında güzel bir dostluk maçı yapacağız. Tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz. Sadece güreş değil, sporun hangi dalı olursa olsun gençlerimizin spor yapması çok elzem. Çünkü spor en fazla mutluluk hormonunun salgılandığı bir etken. Çocukların ruhsal anlamda gelişimine katkı sağlar. Eğitimlerine katkı sağlar. Eğitimden uzaklaştırmaz. Özellikle ailelerimiz 'spora gidersen eğitimden uzak kalırsın' gibi bir algı içerisindeler ama spora giden çocuk daha zinde olur. Daha çevik olur. O yüzden bugün bizler için anlamlı inşallah devamını da yapacağız"

Etkinliği AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu de kenardan takip etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU (TGF) İLE PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK DERNEĞİ ‘BAĞIMLILIĞA KARŞI OMUZ OMUZA’ BAŞLIĞIYLA BİR DOSTLUK MAÇI ORGANİZE ETTİ.