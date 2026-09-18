gürlek: terörsüz türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçilecek

Adana programı ve temaslar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere geldiği Adana’da ilk olarak Vali Mustafa Yavuz’u ziyaret etti, ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı’ndaki Türkiye Yüzyılı Buluşmasına katıldı. Programın ardından düzenlenen basın toplantısında bakan, Terörsüz Türkiye süreci, sokak çeteleriyle mücadele ve yargı reformuna ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşama:

Gürlek, Terörsüz Türkiye kapsamındaki düzenlemenin uygulanması için kritik koşula vurgu yaptı: Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasının ardından yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti. Bakan, hazırlanan düzenlemede şehit ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini ifade ederek sürecin vatandaşlara doğru ve yeterli şekilde anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Bakan, sürecin sahada karşılık bulmasına önem verdiklerini belirterek teşkilat mensupları ve bakanlıklar düzeyinde yoğun bir bilgilendirme faaliyeti yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca il ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle düzenli toplantılar yaptıklarını kaydetti ve bu iletişimin sürecin kabul görmesinde etkili olduğunu aktardı.

Sokak çeteleri, yargı reformu ve 13. Yargı Paketi:

Adana’da son dönemde Adana Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara değinen Gürlek, sokak çetelerine karşı yürütülen çalışmaların halkın huzur ve güven algısında olumlu etki yarattığını ve sorunun büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını söyledi. Bakan, başsavcılara sokak çeteleri, terör, uyuşturucu ve sanal bahis konularında gönderilen genelgenin operasyonların yönlendirilmesinde rol oynadığını vurguladı.

Yargıdaki hız ve etkinlik hedefiyle ilgili de konuşan Gürlek, hakim ve savcıların sorunlarını yerinde dinlemek üzere adliyeyi ziyaret edeceğini belirtti. Hazırlıkları süren 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında Meclis’e sunulacağını ifade eden bakan, paketin yargılamaların kısalmasına ve vatandaşın makul süre içinde adalete erişimine katkı sağlayacak düzenlemeler içerdiğini aktardı.

Bakan ayrıca 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ederek teşkilatlara ve parti mensuplarına saha çalışmalarında önemli sorumluluk düştüğünü, sahada vatandaşlarla el ele, kardeşlik hukuku çerçevesinde süreci anlatmanın hedeflendiğini kaydetti. Konuşmasını, yargı reformları ve Terörsüz Türkiye uygulamalarının takipçisi olacaklarını belirterek tamamladı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, BİR DİZİ ZİYARET VE TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ ADANA'DA İLK OLARAK VALİ MUSTAFA YAVUZ'U ZİYARET ETTİ.