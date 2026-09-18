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Güroymak'ın sağlık altyapısına yeni devlet hastanesi desteği

Güroymak'a yatırım programına alınan yeni devlet hastanesinin yer tahsisi süreci hızlandı; Kaymakam Aykaç ve Belediye Başkanı Mutlu, destek verenlere teşekkür etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Güroymak'ın sağlık altyapısına yeni devlet hastanesi desteği

Görüşme ve yer tahsisi:

Bitlis'in Güroymak ilçesine yapılması planlanan ilçe devlet hastanesi yatırım programına alınarak yer tahsisi süreci resmen başlatıldı. Kaymakam Onur Aykaç ve Belediye Başkanı Eşref Mutlu, sürecin ilerlemesi için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile hastane yer tahsisi süreci detaylı şekilde ele alındı.

Kaymakamın açıklaması:

Yatırıma alınan devlet hastanesi Güroymak ilçemize hayırlı olsun. Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’i, Belediye Başkanımız Eşref Mutlu ile birlikte ziyaret ettik. İlçemize yapılması planlanan ve yatırım programına alınan ilçe devlet hastanesi ve diğer sağlık hizmetleri müştemilatının yer tahsisi konusunda sağlamış olduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yatırıma alınan devlet hastanesi ilçemize hayırlı olsun; bu hususta desteklerini esirgemeyen başta Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunarım

Kaymakam Aykaç, ziyaret ve kurumlar arası iş birliği için katkı sağlayanlara teşekkür ederek, projenin ilçenin sağlık hizmetleri kapasitesine olumlu katkı yapmasını diledi.

BİTLİS&#039;İN GÜROYMAK KAYMAKAMI ONUR AYKAÇ, YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN DEVLET HASTANESİNİN...

BİTLİS'İN GÜROYMAK KAYMAKAMI ONUR AYKAÇ, YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN DEVLET HASTANESİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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