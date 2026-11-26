Güroymak'ta kök hücre bağışı seferberliği

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Akut Miyeloid Lösemi (AML) ile mücadele eden Yaren Şah için kök hücre bağışı kampanyası sürüyor. Kampanya, Yaren'in yeniden sağlığına kavuşmasına destek olmak amacıyla başlatıldı ve yerel gönüllüler ile Kızılay ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor.

Gönüllü gençlerin sahadaki çalışması:

Güroymak Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, sahada Kızılay ekiplerine destek vererek vatandaşları bağış olmaya davet etti. Gençler, yürütülen çalışmalara aktif katılım göstererek hem bağış sürecine katkı sundu hem de kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yaptı.

Yaren için toplum dayanışması:

Gönüllülerin ve Kızılay'ın iş birliği, ilçede dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor. Kampanya, Yaren Şah'a umut olmak ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla devam ediyor; vatandaşlar bağışa davet edilerek sürece destek olmaya çağrılıyor.

YAREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞABİLMESİ İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA KAPSAMINDA VATANDAŞLAR BAĞIŞÇI OLMAYA DAVET EDİLDİ. GÜROYMAK GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ GÖNÜLLÜ GENÇLER, YAREN ŞAH İÇİN KIZILAY EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.