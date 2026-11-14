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Güroymak'ta yaşam kalitesini artıracak projeler yerinde değerlendirildi

Vali Ahmet Karakaya, Güroymak'ta Hükümet Konağı, ilçe hastanesi ve Best Karma Sanayi Sitesi projelerini inceleyerek hizmet, sağlık ve istihdam önceliklerini vurguladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Güroymak'ta yaşam kalitesini artıracak projeler yerinde değerlendirildi

Vali Karakaya'nın saha incelemesi:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindekilerle birlikte Güroymak ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Ziyaret edilen proje alanları:

İnceleme kapsamında ekip, Güroymak Hükümet Konağı proje alanı, Güroymak İlçe Devlet Hastanesi proje alanı ve Best Karma Sanayi Sitesi proje alanını gezdi. Vali Karakaya ve beraberindekiler, yetkililerden projelerin mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projelerin amaçları ve beklentiler:

Yetkililer, bu yatırımların kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasını, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini aktardı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Güroymaklı ve Bitlislilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Yatırımların ilçe gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağı ifade edildi; yetkililer projenin ilerleyişine ilişkin bilgileri paylaşmaya devam etti.

VALİ KARAKAYA GÜROYMAK&#039;TA KAMU YATIRIMLARINI YERİMDE İNCELEDİ

VALİ KARAKAYA GÜROYMAK'TA KAMU YATIRIMLARINI YERİMDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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