Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

Gürsel Tekin göreve atandı

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör olarak görevlendirildi.

görevlendirme ve açıklama:

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı: "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir."

yürütülen çalışma ve teşekkür:

Sönmez, Gürsel Tekin'e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdikleri mücadele için teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

GÜRSEL TEKİN, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN "GENEL BAŞKANLIK MAKAMINA BAĞLI KOORDİNATÖR" OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ.