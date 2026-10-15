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Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'i 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirdi; Atakan Sönmez teşekkür etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

Gürsel Tekin göreve atandı

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör olarak görevlendirildi.

görevlendirme ve açıklama:

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı: "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir."

yürütülen çalışma ve teşekkür:

Sönmez, Gürsel Tekin'e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdikleri mücadele için teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

GÜRSEL TEKİN, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN &quot;GENEL BAŞKANLIK MAKAMINA BAĞLI...

GÜRSEL TEKİN, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN "GENEL BAŞKANLIK MAKAMINA BAĞLI KOORDİNATÖR" OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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