Olayın gelişimi:

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Yeşilyurt boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftin karşılaştığı sırada Taksim, yanında taşıdığı tabancayı belinden çıkararak Filiz'i göğsünden vurdu.

Silah seslerinin ardından bölgeden ayrılan Taksim, daha sonra evine giderek iddialara göre aynı silahı kullanarak kendisini yaraladı.

İlk müdahale ve hastane süreci:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişiye de olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Filiz Yeşilyurt hayatını kaybetti; Taksim Yeşilyurt'un tedavisi ise sürüyor.

Soruşturma:

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer olayın nedeni ve ayrıntılarına ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

OLAY YERİ