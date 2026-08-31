Dolar 48,2320 +0,00%
Euro 56,0145 +0,26%
Bist 14.547,27 -0,64%
Altın Gram 6.961,37 -0,90%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,78 +3,09%
--°

Gürsu'da dayanışma gecesi: 29 çocuğun sünnet coşkusu

Gürsu Belediyesi'nin toplu sünnet şöleninde 29 çocuk müzik, ikram ve hediyelerle kutlandı; Başkan Mustafa Işık ile protokol ailelerin sevincine ortak oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gürsu'da dayanışma gecesi: 29 çocuğun sünnet coşkusu

Gürsu'da toplu sünnet şöleni tamamlandı

Gürsu Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni bu yıl da renkli görüntülerle gerçekleşti. Etkinlik kapsamında çocuklar için hazırlanan özel gece, ailelerin yoğun katılımıyla bayram havasında geçti. Belediye organizasyonu kapsamında 29 çocuk çeşitli ikram, hediye ve eğlenceler eşliğinde bu önemli günü yaşadı.

etkinlik programı:

Programda müzikli eğlenceler, konvoylar ve hatıra fotoğrafları yer aldı. Çocuklara dağıtılan hediyeler ve hazırlanan ikramlarla miniklerin yüzleri güldü. Organizasyonda her detayın düşünülmesi, ailelerin rahat ve huzurlu bir gün geçirmesini sağladı.

protokol ve ailelerin duyguları:

Gecede ev sahipliğini yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol başta olmak üzere il ve ilçe protokolünden çok sayıda isim hazır bulundu. Başkan Işık, "Gürsu’da yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güzel yansıtan etkinliklerimizden biri olan toplu sünnet şölenimizi bu yıl da başarıyla tamamladık. Tam 29 evladımızın ve ailelerinin bu özel gününde yanlarında olduk. Çocuklarımızın vatana, millete hayırlı birer fert olarak yetişmesini diliyoruz" sözleriyle ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Gece müzikli eğlenceler ve konvoyların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Aileler, çocuklarının bu özel mürüvvetini paylaşmanın sevincini yaşarken, organizasyon için Gürsu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

GÜRSU BELEDİYESİ’NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ, BU YIL DA RENKLİ...

GÜRSU BELEDİYESİ’NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ, BU YIL DA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA SÜRDÜRÜLEN SÜNNET MERASİMİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR İÇİN HER DETAYIN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ ÖZEL BİR GECE DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da yaz sıcağında da sofraların favorisi: arabaşı çorbası
images

Kayabelen'de zafer gecesi: Büyük Taarruz'un 104’üncü yılı anıldı
images

Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez topl...
images

Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazakistan’da yeni anayasa sonrası yönetimde istikrar vurgulandı: Erlan Karin cumhurbaşkanı yardımcısı, Oljas...

Dünya şampiyonları Afyonkarahisar'da buluşuyor: MXGP Türkiye'ye geri sayım

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi

Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı