Olayın gelişimi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Taksim Yeşilyurt bugün ilkokulun önüne giderek eşi Filiz Yeşilyurt'la karşılaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı sırada Taksim, belinden çıkardığı tabancayla Filiz'i göğsünden vurdu. Saldırının ardından zanlı bölgeden ayrılarak evine gitti ve iddialara göre aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi; ağır yaralı olarak belirlenen karı-koca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Filiz Yeşilyurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti, saldırganın ise tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emniyet, saldırının sebeplerini, olayda kullanılan silahın durumunu ve gelişen zaman çizelgesini araştırıyor. Resmi açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü, gelişmelerin yetkili birimlerce takip edildiği bildirildi.

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini okul önünde vurdu, ardından kendisini vurdu