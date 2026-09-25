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Gürsu'da kaçak veteriner ilacı baskını: piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira

Gürsu'da jandarma, yurtdışından kaçak getirildiği belirlenen 422 adet veteriner kuş ilacını ele geçirip bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gürsu'da kaçak veteriner ilacı baskını: piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira

Gürsu'da kaçakçılık operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde yürüttükleri operasyonda yurtdışından yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen veteriner tıbbi ürünlere el koydu. Yapılan çalışmada, çeşitli marka ve ebatlarda 422 adet veteriner tıbbi kuş ilacının ele geçirildiği, ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

Arama ve ele geçirme:

Ekiplerin kimlik tespiti yaptığı şüphelinin ikametinde, iş yerinde ve 2 araçta adli arama yapıldı. Aramalar sonucunda ele geçirilen ilaçların ambalajları, marka ve boyutlarına ilişkin tespitlerin yapıldığı, ürünlerin sayımı ve teslim sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Hukuki süreç ve idari işlem:

Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Gürsu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli hakkında idari işlem uygulanacağı öğrenildi. Jandarma açıklamasında, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için saha denetimlerinin ve kurumlar arası koordinasyonun devam edeceğini belirtti. Ele geçirilen ürünlerin hukuki süreç tamamlandıktan sonra ilgili mevzuata uygun şekilde işlem göreceği kaydedildi.

BURSA’NIN GÜRSU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

BURSA’NIN GÜRSU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, YURTDIŞINDAN YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİĞİ BELİRLENEN PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 500 BİN TL OLAN 422 ADET VETERİNER TIBBİ KUŞ İLACI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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