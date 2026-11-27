Gaziantep'te basit bir şikayet büyük cezayla sonuçlandı

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ercan Duru, sabah namazı sırasında dışarıdan gelen yüksek sesi duyup rahatsız olunca görevli birimlerden yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Duru, mahallenin de aynı rahatsızlığı paylaştığını belirterek ekiplerin gelip yerinde tespit yapmasını talep etti. Ancak yaklaşık iki ay sonra evine gelen tebligatta, yapılan ihbarın 'asılsız' olduğu ve bu nedenle kendisine 18 bin TL idari para cezası kesildiği bilgisi yer aldı.

Duru'nun anlattıkları:

Ercan Duru, aramanın sabah saatlerinde ve dinlenme ibadetinin yapıldığı dönemde gerçekleştiğini belirtti. Duru, 'Evde sabah namazına kalkmıştım. O saatte büyük bir gürültü olduğunu gördüm, çevrede işittim. Nereden geldiğini, ne olduğunu tam anlayamadım. Bunun üzerine 112'yi aradım' diyerek yapılan işlemin kendisini şaşırttığını söyledi. Ayrıca bölgedeki kreş, okul ve kolejlerin yıl sonu etkinlikleri olduğunu, belediye ve valilikle görüşmesi sonrasında valiliğin 112'yi aramayı önerdiğini aktardı.

Mağduriyet ve itiraz süreci:

Duru, tebligatta 'asılsız ihbar' ifadesi yer aldığını ve bu nedenle ceza kesildiğini öğrendiğini belirterek karara itiraz ettiğini söyledi. 'Orada belgenin altında "İtiraz hakkınız var" diye yazıyordu. Ben de adliyeye gidip itiraz dilekçesi verdim' diyen Duru, yapılan işlemin kendisi dinlenmeden alındığını ve bu uygulamanın haksızlık olduğunu ifade etti.

Vatandaşlık sorumluluğunu vurgulayan Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ben bu cezayı ödesem dahi bir olay gördüğümde yine arayacağım. Çünkü ben vatandaş olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum.' Duru, hem kendi mağduriyetinin giderilmesini hem de benzer durumlarda gerçek bir değerlendirme yapılmasını talep etti.

Haber metninde yer alan bilgiler, Duru'nun yaşadıklarına ve yaptığı başvurulara ilişkindir. Olayla ilgili resmi makamların değerlendirmesi ve itiraz sürecinin sonucu bekleniyor.

70 YAŞINDAKİ ERCAN DURU