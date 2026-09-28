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Gürültü tartışması ölümle sonuçlandı: Bodrum'da eski oda arkadaşı hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü ve alacak verecek tartışması sonrası iki eski oda arkadaşının kavgası ölümle sonuçlandı; şüpheli 112'yi aradı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gürültü tartışması ölümle sonuçlandı: Bodrum'da eski oda arkadaşı hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokaktaki bir apart otelde meydana geldi. F.D. ile Yaman Mat (36) arasında, iddialara göre gürültü ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki şahsın daha önce aynı odada kaldıkları ve daha sonra sorun yaşamaları üzerine odalarını ayırdıkları öğrenildi.

Müdahale ve bulgular:

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.D.'nin Yaman Mat'ı karnından ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesi ile yaraladığı belirtildi. Olayın ardından şüphelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak apart önünde yaralı bir kişi olduğunu ihbar ettiği kaydedildi. 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldiğinde, apart otelin girişinde yerde yatan Yaman Mat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltı ve soruşturma:

İhbar sonrası olay yerinden ayrılan F.D., daha sonra ağabeyi tarafından götürüldü. F.D. tekrar olay yerine döndüğünde, yanında suç aleti olarak değerlendirilen bir sustalı bıçak ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu ve olay sonrası bıçağı yıkadığı bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜRÜLTÜ MESELESİNDEN ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜRÜLTÜ MESELESİNDEN ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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