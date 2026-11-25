Boyabat'ta motosiklet denetimleri yoğunlaştı

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Kasım ayı boyunca yapılan uygulamalarda çevreyi rahatsız eden ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı sıkı bir tutum sergilendi.

Denetimlerin odak noktaları:

Ekipler özellikle abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle çevreyi rahatsız eden araçlarla, tescilsiz veya plakasız trafiğe çıkan motosikletlerle ile kask takmayan sürücülere yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. İlçenin farklı cadde ve kavşaklarında hem şok hem rutin kontrol noktaları oluşturuldu.

Uygulama ve sonuçları:

Denetimlerde evrak eksikliği, plaka-tescil ihlali ve kask kullanımının ihmal edildiği çok sayıda motosiklet tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından birçok araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlama ve gürültü kirliliğini azaltma amacıyla kurallara uyulması konusunda taviz verilmeyeceğini bildirdi.

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