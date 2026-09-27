Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Gürün'de deprem izleri: emniyet müdürlüğü ve öğretmenevi için yeni yapıların temeli atıldı

Gürün'de depremde hasar gören emniyet müdürlüğü ve öğretmenevinin yerine inşa edilecek yeni binaların temelleri törenle atıldı; bir yılda tamamlanacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gürün'de deprem izleri: emniyet müdürlüğü ve öğretmenevi için yeni yapıların temeli atıldı

Gürün'de iki kamu binasının temeli törenle atıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ile öğretmenevinin yerine yeniden projelendirilen binaların temelleri düzenlenen törenle atıldı. 6 Şubat depremlerinin Sivas ve diğer illerde bıraktığı izlerin silinmesine dönük adımlar kapsamında planlanan yapılar, bölge için yeniden canlandırma niteliği taşıyor.

Tören ve katılımcılar:

Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile siyasiler ve bürokratlar katıldı. Açılış konuşmasında Güler, proje üretmenin ve somut eser ortaya koymanın önemine vurgu yaptı. Güler, "Kıymetli arkadaşlar; bugün burada önemli bir projenin temelini atıyoruz inşallah. Bir proje geliştirmek, ortaya somut bir iş koymak dışarıdan bakıldığında bazen çok sıradan bir işmiş gibi değerlendirilir; ancak proje üretmek ve iş yapmak asla kolay bir iş değildir, ciddi bir emek ve uzmanlık gerektirir. Hemşehrilerimizin yaşadığı mekânları en iyi şekilde hazırlamak ve tüm ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Nitekim bu vizyonla başta Sivas merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz; dün Altınyayla ilçemizdeydik ve orada kıymetli bir okul açılışını gerçekleştirdik. Şimdi çalışmalarımıza Sivas merkezde hız kesmeden devam ediyoruz. Tarihi eserlerimizi ve kültür varlıklarımızı kısa süre içinde ayağa kaldıracağız. İnşallah bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak Sivas’ın hem kültür varlığı envanterine hem de turizm potansiyeline kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın hedefi ve uygulama süreci:

Yetkililer, her iki binanın da bir yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Konuşmaların ardından yapılan dualarla tören sembolik butonlara basılarak devam etti ve her iki yapının temeline ilk harç döküldü. Projelerin Gürün'de hem kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine hem de toplumun normalleşme sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİ...

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİ BİNALARININ YERİNE YENİDEN PROJELENDİRİLEN BİNALARIN TEMELLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de Erdoğan'ın 2028 mesajı: 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
images

Sürekli karın ağrısı çocuklarda apandisitin habercisi olabilir
images

Ömerli'ye 1.300 kişilik manevi merkez: Mehmet Yusuf Aydın Camii açıldı
images

Kayseri'de ulaşım için üst düzey istişare: belediye ile TCDD yetkilileri buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi