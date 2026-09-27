Gürün'de deprem izleri: emniyet müdürlüğü ve öğretmenevi için yeni yapıların temeli atıldı

Gürün'de iki kamu binasının temeli törenle atıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ile öğretmenevinin yerine yeniden projelendirilen binaların temelleri düzenlenen törenle atıldı. 6 Şubat depremlerinin Sivas ve diğer illerde bıraktığı izlerin silinmesine dönük adımlar kapsamında planlanan yapılar, bölge için yeniden canlandırma niteliği taşıyor.

Tören ve katılımcılar:

Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile siyasiler ve bürokratlar katıldı. Açılış konuşmasında Güler, proje üretmenin ve somut eser ortaya koymanın önemine vurgu yaptı. Güler, "Kıymetli arkadaşlar; bugün burada önemli bir projenin temelini atıyoruz inşallah. Bir proje geliştirmek, ortaya somut bir iş koymak dışarıdan bakıldığında bazen çok sıradan bir işmiş gibi değerlendirilir; ancak proje üretmek ve iş yapmak asla kolay bir iş değildir, ciddi bir emek ve uzmanlık gerektirir. Hemşehrilerimizin yaşadığı mekânları en iyi şekilde hazırlamak ve tüm ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Nitekim bu vizyonla başta Sivas merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz; dün Altınyayla ilçemizdeydik ve orada kıymetli bir okul açılışını gerçekleştirdik. Şimdi çalışmalarımıza Sivas merkezde hız kesmeden devam ediyoruz. Tarihi eserlerimizi ve kültür varlıklarımızı kısa süre içinde ayağa kaldıracağız. İnşallah bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak Sivas’ın hem kültür varlığı envanterine hem de turizm potansiyeline kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın hedefi ve uygulama süreci:

Yetkililer, her iki binanın da bir yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Konuşmaların ardından yapılan dualarla tören sembolik butonlara basılarak devam etti ve her iki yapının temeline ilk harç döküldü. Projelerin Gürün'de hem kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine hem de toplumun normalleşme sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİ BİNALARININ YERİNE YENİDEN PROJELENDİRİLEN BİNALARIN TEMELLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.