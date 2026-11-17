Gururla üniforma giydiler: Saraydüzü'de özel bireylere temsili askerlik

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde düzenlenen program, Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte özel bireyler bir günlüğüne asker üniforması giyerek vatani görev heyecanını yaşadı ve aileleriyle birlikte bu deneyimi paylaştı.

etkinlikte yapılan uygulamalar:

Gençler, jandarma personeli eşliğinde çeşitli eğitimlere katıldı. Program kapsamında yanaşık düzen eğitimi, telsizle konuşma, nöbet tutma ve jandarma ekip araçlarıyla devriye hareketi gibi uygulamalı faaliyetler yapıldı. Bu uygulamalar katılımcılara disiplin ve takım ruhunu deneyimleme fırsatı sundu.

yemin töreni ve duygusal anlar:

Günün sonunda düzenlenen yemin töreninde Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin eden özel bireyler, asker olmanın gururunu yaşadı. Ailelerin ve jandarma personelinin bulunduğu törende duygusal anlar yaşandı ve katılımcıların yüzündeki memnuniyet dikkat çekti.

Etkinlik, özel bireylere toplumsal katılım ve aidiyet hissi kazandırmayı amaçladı. Jandarma ile ailelerin bir arada olduğu bu tür programlar, gençlerin sosyal deneyimlerini zenginleştirirken kapsayıcı uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE ÖZEL BİREY GENÇLER İÇİN BİR GÜNLÜK TEMSİLİ ASKERLİK PROGRAMI VE YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ.