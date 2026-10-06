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Güvenli ödeme ertelendi: emlakçılar yeni tarihe hazırlanıyor

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Ekim yerine 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini ve eksiklerin giderileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Güvenli ödeme ertelendi: emlakçılar yeni tarihe hazırlanıyor

güvenli ödeme sisteminin ertelenmesi:

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, emlak satışlarında yürürlüğe girmesi planlanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin başlangıç tarihinin 1 Ekim'den 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini açıkladı. Atasoy, ertelemenin sistemde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

sistemin işleyişi ve amaçları:

Atasoy, sistemin hem alıcı hem de satıcının haklarını korumayı hedeflediğini vurguladı. Buna göre Tapu Takas mekanizmasıyla alıcı parasını güvenli bir hesapta bloke edecek; tapu devri tamamlanana kadar bu blokeli tutar korunacak ve devrin ardından paranın satıcının hesabına aktarılmasıyla işlem tamamlanacak. Atasoy, bu sayede "tapuyu verdim ama paramı alamadım" ya da "paramı ödedim ama tapumu alamadım" türündeki ihtilafların ortadan kalkacağını ifade etti.

eksikler, talepler ve beklentiler:

Atasoy, ertelemenin gerekçesini "Sistemde bakanlık tarafından görülen bazı eksikler vardı" sözleriyle açıkladı. Oda olarak ilettikleri başlıca taleplerin arasında tapu harç değerlerinin yüksek olması ve bir sefere mahsus değer artış vergisinden muafiyet yer alıyor. Bu taleplerin Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na iletildiğini belirten Atasoy, söz konusu düzenlemeler hayata geçirilirse sistemin hedeflediği sonuçları daha etkin sağlayacağını söyledi.

Atasoy ayrıca, meslektaşlarının uygulama sürecinde tarafları bilgilendirme ve işlemlerin sonuçlanması konusunda vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini, emlak profesyonellerinin tecrübe ve profesyonelliğiyle süreci destekleyeceğini kaydetti.

KAYSERİ EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI SELİM ATASOY

KAYSERİ EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI SELİM ATASOY

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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