Erzincan'da servis sürücülerine hazırlık eğitimi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında görev yapacak okul servis aracı sürücülerine yönelik bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Akyol, trafik polis memuru Nedimi Danışment ve jandarma trafik timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Can katıldı.

Seminerde ele alınan konular:

Programda, öğrenci taşıma uygulamalarına ilişkin mevzuatın ayrıntılarına yer verildi; servis araçlarının uyması gereken kurallar, güzergah ve taşıma esasları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara ayrıca öğrenci güvenliği, trafik kuralları ve güvenli iniş-biniş uygulamaları konusunda uygulamalı ve uygulamalı olmayan açıklamalar aktarıldı. Seminerde sürücülerin görev ve sorumlulukları net bir şekilde vurgulandı.

Amaç, yöntem ve kapanış:

Seminerin öncelikli amacı, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamak için sürücülerin bilgi ve farkındalığını artırmaktı. Eğitim, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla teorik anlatım ve örnek olay üzerinden yürütüldü. Program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi ve gelecekte benzer uygulamaların devam edeceği ifade edildi.

Yerel eğitim yöneticileri ve güvenlik birimlerinin ortaklığıyla düzenlenen bu tür seminerler, taşımalı eğitim hizmetinin standartlarını güçlendirmeyi ve öğrenci güvenliğini sistematik biçimde artırmayı hedefliyor.

ERZİNCAN’DA OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ