Güvenlik, bütçe ve operasyon bilançosu: İçişleri Bakanı Çiftçi komisyona detaylı rapor sundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve bağlı birimlerin 2027 yılı bütçe teklifleri, kesin hesaplar ve Sayıştay raporlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda hem mali veriler hem de 2026 yılına ilişkin operasyonel sonuçlar ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Bütçe ve yatırımlar:

Çiftçi, 2027 yılı için hazırlanan toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu belirtti. Bakanlık bütçesinin genel bütçe içindeki payı yüzde 7,57 olarak verildi; merkez birimlere ayrılan pay yüzde 8,42, bağlı kuruluşlara ayrılan pay ise yüzde 91,58 olarak açıklandı. Cari ödenekler 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lira, yatırım ödenekleri ise 497 milyar 483 milyon 807 bin lira seviyesinde planlandı. Yatırım bütçesinin yüzde 81,6'sı depreme ayrılarak, deprem bölgesine öncelik verildiği vurgulandı.

Bakanlık envanter ve teknolojik yatırımlarına dair de bilgi verdi: 31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağı, yaka kamerası sayısı 151 bin 650 olarak açıklanırken yıl sonuna kadar 31 bin 200 kameranın daha tesliminin planlandığı belirtildi. Hava kuvveti envanterine ilişkin olarak Emniyet ve Jandarma bünyesindeki 22 ATAK ve 6 GÖKBEY helikopteri ile ilgili teslimat takvimi paylaşıldı.

Suç, terör ve organize suç operasyonları:

Çiftçi, asayiş hizmetlerinin önceliklerini suçu önlemek, işlenen suçu aydınlatmak ve arananları adalete teslim etmek olarak sıraladı. 2026 yılının ilk on ayında, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta olay sayısının yüzde 14 azaldığı ve aydınlatma oranının yüzde 99,5'e ulaştığı ifade edildi. Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalma kaydedildi; 2003'ten bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatıldığı bildirildi.

Terör ve örgütlü suçlar açısından sunulan verilerde dikkat çekici rakamlar yer aldı: FETÖ’ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahıs yakalandı; dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda 438 şahıs tutuklandı. Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyon sonucunda 380 şahıs tutuklanırken 342 milyon 223 bin lira ele geçirildi.

Organize suçlara ilişkin ilk on ay verilerinde ise 669 organize suç örgütüne yönelik bin 951 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerine ait mallara el koyma ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin olarak 60,1 milyar lira ve piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme rakamları paylaşıldı.

Narkotik, siber suçlar ve mühimmat ele geçirmeleri:

Narkotik alanında 2026 yılının ilk on ayında, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 74 bin 418 kişi gözaltına alındı ve 39 bin 184 kişi tutuklandı. Toplamda uyuşturucuya ilişkin tutuklu sayısının 40 bin 529 olduğu, ele geçirilenlerin arasında 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir bulunduğu açıklandı.

Siber suçlarla mücadelede de kapsamlı çalışma yürütüldüğü ve siber devriyelerle 217 bin 179 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edildiği bildirildi. Çevrim içi dolandırıcılık, bilişim ve sanal kumar suçlarına yönelik 3 bin 429 operasyon düzenlendi; bu operasyonlarda 17 bin 620 kişi gözaltına alındı ve 9 bin 877 kişi tutuklandı. Siber alanda ele geçirilen para ve mal varlığının 74 milyar lira olduğu bilgisi verildi.

Arazi arama-tarama faaliyetlerinde yılın ilk on ayında 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı ele geçirildi; aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu.

Okul güvenliği, trafik ve göç yönetimi:

Okul güvenliğinde 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 2 bin 486 okulda 2 bin 209 okul kolluk görevlimiz sürekli görev yaparken; 44 bin 764 okulda 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 41 bin 422 okulda 28 bin 945 okul bahçe görevlisi görev yaptığı aktarıldı. Okul çevresi güvenliğine yönelik 31 bin 815 okul çevresinde 7 bin 234 ekip ve 2 bin 501 güvenlik korucusu bulunduğu belirtildi.

Trafik güvenliğinde kanun değişiklikleri sonrası 27 Şubat-31 Ekim 2026 döneminde denetlenen araç sayısının yüzde 9,8 arttığı, işlem yapılan araç sayısının ise yüzde 20,6 azaldığı paylaşıldı. Bazı ihlal türlerinde ciddi düşüşler kaydedildi; örneğin makas atma ihlalleri yüzde 93,6, hız ihlalleri yüzde 34,2 azaldı. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 16,5 azalarak kaza yerindeki can kayıpları bin 833'ten bin 563'e geriledi.

Göç yönetimi verilerinde 31 Ekim itibarıyla Türkiye'de 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru/statü sahibi bulunduğu ifade edildi. 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar gönüllü geri dönüşlerle 775 bin 389 Suriyelinin ülkelerine döndüğü; toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392 olduğu açıklandı.

Afet müdahalesi ve insani yardım:

Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yürütülen çalışmalarda bölgeye aktarılan yardım tutarının 180 milyar 59 milyon lira'yı aştığını, AFAD aracılığıyla altyapı ve konut projelerine aktarılmış ödeneklerin 1 trilyon 926 milyar lira'yı geçtiğini bildirdi. 31 Ekim 2026 itibarıyla kurası çekilerek teslim edilen bağımsız bölüm sayısının toplam 455 bin 357 olduğu belirtildi.

Sunumun ardından Komisyon tartışmalarıyla devam etti; Bakan Çiftçi'nin sunduğu rakamlar ve öncelikler komisyon üyeleri tarafından değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda 438 şahıs tutuklandı"