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güvenlik devriyesindeyken kaçarken çukura düşen görevli başından yaralandı

Mudanya'da devriye yapan 46 yaşındaki güvenlik görevlisi, arkasından havlayan köpek nedeniyle kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşüp başından yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:49

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

güvenlik devriyesindeyken kaçarken çukura düşen görevli başından yaralandı

olayın gelişimi:

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Siteler bölgesinde devriye görevi yapan F.A. (46), arkasından gelen bir köpeğin havlaması üzerine panikleyerek koşmaya başladı.

Bu sırada kaldırım kenarında bulunan bir çukura düşen görevli, düşme anında başını sert zemine çarptı ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Ambulansla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı F.A., yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlattı. Emniyet birimleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alarak tahkikatı sürdürüyor.

Olay, site çevresinde görevlilerin devriye esnasında karşılaşabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili detaylar yetkililerce açıklanacak.

BURSA&#039;DA BİR SİTENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN 46 YAŞINDAKİ ADAM, DEVRİYE SIRASINDA...

BURSA'DA BİR SİTENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN 46 YAŞINDAKİ ADAM, DEVRİYE SIRASINDA ARKASINDAN GELEN KÖPEĞİN HAVLAMASI ÜZERİNE KAÇARKEN KALDIRIM KENARINDAKİ ÇUKURA DÜŞEREK BAŞINDAN YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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