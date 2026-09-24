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Güvenlik kamerası işaret edilince atıklar kamyonete geri yüklendi

Körfez'de kamyonetle boş araziye atık bırakan kişiler, vatandaşın güvenlik kameralarını göstermesi üzerine atıkları geri alıp bölgeden ayrıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Güvenlik kamerası işaret edilince atıklar kamyonete geri yüklendi

Körfez'de boş araziye atık bırakma girişimi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, boş bir arsa üzerine kamyonetle atık bırakmak isteyen bir grubun davranışı, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle değişti. Olay, Güney Mahallesi Eriş Sokak yakınlarında yaşandı; kişiler araziye indirdikleri hacimli atıkları tekrar araca yükleyip bölgeden ayrıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre kamyonetle bölgeye gelen şahıslar, taşımakta oldukları atıkları boş arazide bırakmak üzereyken çevrede bulunan bir vatandaş durumu fark etti. Vatandaş, bölgedeki güvenlik kameralarının varlığını hatırlatarak kameralara işaret etti. Bu uyarının ardından şahıslar, daha önce araziye indirdikleri atıkları tekrar kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşın anında müdahalesi ve kameraların varlığı, hukuka aykırı dökümün son anda önlenmesini sağladı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Belediyenin kameralı takibi:

Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde boş arsalar, yol kenarları ve belirlenen alanlar dışına yapılan gelişigüzel atık dökümlerine karşı kamera sistemiyle takip yürüttüklerini belirtiyor. Belediyenin kurduğu güvenlik kameraları sayesinde bu tür eylemler anbean izleniyor ve yapılan incelemelerin ardından çevreyi kirlettiği tespit edilen şahıs veya araç sahipleri hakkında idari işlem ile cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaş duyarlılığının ve kamusal denetimin birleşmesiyle çevre kirliliğinin azaltılacağını, vatandaşların benzer durumlarda yetkilileri ve belediyeyi bilgilendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çevreyi kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar: O anlar kamerada

Çevreyi kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar: O anlar kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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