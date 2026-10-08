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güvenlik kamerası kaydetti: tünelde karşı şeride çıkan araç motosiklete çarptı

17 Mayıs'ta Bursa Doğancı Tüneli'nde karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı; 52 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

güvenlik kamerası kaydetti: tünelde karşı şeride çıkan araç motosiklete çarptı

Kaza anı ve güvenlik kamerası:

Bursa-Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, karşı yönden gelen bir otomobilin şerit dışına çıkarak karşıdan gelen motosiklete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aniden kendi şeridinden çıkıp Ali B. (52) idaresindeki motosiklete çarptığı, çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile arkasındaki çocuğun havaya savrularak yola düştüğü görülüyor.

Çarpmanın ardından motosiklet tünelin duvarına çarparken, olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede Ali B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi; yanında bulunan oğlu C.B. (13) ile otomobil sürücüsü Bilal Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında aile üyelerinin tanıklığı:

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşi Figen B. ile onun 15 yaşındaki oğlu G.B.'nin de arkadan geldiği ve kazaya gözleri önünde tanık oldukları yer alıyor. Kazanın ardından motosikletini durduran Figen B. şaşkınlık ve şok içinde çevredeki sürücülerden yardım istedi; görüntülerde sinir krizi geçirdiği anlar da yer alıyor.

Soruşturma, tedavi ve cenaze işlemleri:

Kazanın ardından hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. tutuklandı; ancak yürütülen soruşturma kapsamında bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ağır yaralanan C.B.'nin tedavisi devam ediyor ve halen ayaklarının üzerine basamadığı öğrenildi.

Profesyonel seslendirme sanatçısı ve bir motosiklet grubunun başkanı olduğu belirtilen iki çocuk babası Ali B.'nin, oğlu ile birlikte Orhaneli'nde düzenlenecek motosiklet etkinliğine giderken yaşamını yitirdiği bildirildi. Etkinlik, kazanın ardından iptal edildi. Ali B.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARKEN, GÖRÜNTÜLERDE OTOMOBİLİN KENDİ ŞERİDİNDEN...

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARKEN, GÖRÜNTÜLERDE OTOMOBİLİN KENDİ ŞERİDİNDEN ÇIKARAK MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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