Güvenlik kamerasına yansıdı: Kiledere'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi

Niğde'de motosiklet şarampole devrildi

Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana gelen kazada, sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayda sürücünün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay ve müdahale:

Kazada yaralanan sürücü H.M.E. (66) için haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada:

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerası, motosikletin sollama sırasında kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kaza öncesi manevranın ve devrilme anının net şekilde yansıdığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili ulaşım güvenliği değerlendirmeleri ve gerekli işlemler için sahada çalışmalarını sürdürdü.

NİĞDE’DE SOLLAMA YAPTIĞI SIRADA KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANIRKEN, KAZA GÖRÜNTÜSÜ ÇEVREDE BULUNAN BİR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.