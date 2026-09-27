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Güvenlik kamerasına yansıyan kaza: Karacabey'de aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde aniden yola çıkan küçük çocuğa motosiklet çarptı; yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, kaza görüntülendi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza: Karacabey'de aniden yola çıkan çocuğa motosiklet çarptı

Olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesinde meydana gelen kazada, yol kenarında bulunan küçük bir çocuk aniden yola çıktı. Bu sırada bölgede seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredekiler hemen 112 sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yetkililer çocuğun sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi paylaşmadı.

Görüntülerde ne görülüyor:

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması ve motosikletin çarpma anı yer alıyor; olayın gelişimi saniye saniye görüntülere yansıyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve kamera kayıtlarına dayanılarak, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için hem sürücülerin dikkatli olması hem de çocukların trafikten uzak tutulmasının önemine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, kaza nedenlerini netleştirmek için delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ANİDEN YOLA ÇIKAN KÜÇÜK ÇOCUĞA MOTOSİKLET ÇARPTI.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ANİDEN YOLA ÇIKAN KÜÇÜK ÇOCUĞA MOTOSİKLET ÇARPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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