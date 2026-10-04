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Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

2017'de Sarıgöl Mahallesi'ndeki güvercin tartışmasında Metin Kirşav'ın öldüğü, üç kişinin yaralandığı olayın firari hükümlüsü Şenol Çan yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Gaziosmanpaşa'da yakalanma:

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda yürütülen çalışmada firari hükümlü Şenol Çan (33)'ın Gaziosmanpaşa'da saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Olayın ayrıntıları:

Soruşturma kayıtlarına göre, 3 Eylül 2017 tarihinde Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak'ta güvercin besleme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Metin Kirşav (47) hayatını kaybetmiş, olayda üç kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Çan hakkında arama kararı çıkarılmıştı.

Hukuki süreç ve son durum:

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün, 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Güvercin besleme nedeniyle 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: 9 yıl sonra yakalandı

Güvercin besleme nedeniyle 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: 9 yıl sonra yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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