Güvercinada’da kıyıda kalan sesler aydın’ın sulak alanlarına farkındalık

Güvercinada'da doğa, sanat ve farkındalık buluşması

Kuşadası Belediyesi ev sahipliğinde Güvercinada’da düzenlenen "Kıyıda Kalan Sesler" etkinliği, Aydın’ın sulak alanları ve kıyı ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu tehditlere odaklandı. Etkinlikte iklim krizi, kuraklık ve kirliliğin sulak alanlar üzerindeki etkileri tartışılırken, bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik farkındalık yaratılması amaçlandı.

Etkinliğin odağı: sulak alanlar ve yerel ekosistemler:

Program, Ekosfer’in Kuş Kolektifi ile birlikte yürüttüğü ve EKODOSDun yerel saha rehberliğinde gerçekleşen proje kapsamındaydı. Etkinlikte özellikle Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü gibi hassas habitatlara dikkat çekildi; konuşmacılar, bu alanlarda yaşayan türlerin ve kıyı ekosistemlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Katılımcılara, iklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte artan kirlilik baskısının sulak alanların işlevselliğini azalttığı ve biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği anlatıldı.

Kuşadası Belediyesi temsilcileri, kentin doğal ve kültürel mirasını koruma yönünde yürüttükleri çalışmaların süreceğini ve yerel yönetim olarak farkındalık oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bu yaklaşım, etkinliğin hem bilgi aktarımı hem de toplumsal katılım hedefleriyle uyumlu bir çerçeve çizdi.

söyleşi ve performansla güçlenen mesaj:

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı, doğanın korunmasının yalnızca doğal yaşam için değil insan yaşamının geleceği için de kritik olduğuna dikkat çekti. Taşdelen Dağlı, etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Amacımız ekosistemin insanlar üzerindeki etkisini artırmak, ekosisteme ve doğaya sahip çıkmak. Kuşadası Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Doğa sessiz değil; asıl mesele, biz onu duyabiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Bu farkındalığın artmasını diliyorum."

Program kapsamında EKODOSD Kurucusu Bahattin Sürücü "20 Yıllık Mücadeleden Bugüne: Aydın’ın Doğasını Korumak" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Sürücü, bölgedeki koruma çalışmaları ve yerel mücadelelerin tarihsel sürecine dair katılımcılara kapsamlı bilgi verdi ve uzun vadeli koruma stratejilerinin önemini vurguladı.

Etkinlik, Kuş Kolektifi'nin sahne performansıyla son buldu. Geleneksel enstrümanlar ve Türkiye'de kaydedilmiş 48 farklı türden kuş seslerinin kullanıldığı performans, Güvercinada’nın tarihi atmosferinde izleyicilere doğa ile sanatın iç içe geçtiği duygusal bir deneyim sundu.

Güvercinada'da gerçekleştirilen bu buluşma, Aydın’ın doğal değerlerine sahip çıkılması yönünde toplumda bir çağrı niteliği taşıdı ve bölgedeki sulak alanların korunması adına farkındalık oluşturmayı hedefledi.

İKLİM KRİZİ, KURAKLIK VE KİRLİLİĞİN SULAK ALANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELE ALINDIĞI ETKİNLİKTE, BÖLGENİN DOĞAL DEĞERLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURULDU.