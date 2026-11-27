Güvercinlik isale hattında yenileme çalışmaları sürüyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ Genel Müdürlüğü) Milas-Bodrum karayolu üzerinde yer alan Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan su isale hattının yenileme çalışmalarına başladı. Bölgenin ana besleme hattı konumundaki hattın uzun yıllardır kullanımda olması nedeniyle altyapıda kalıcı çözümler gerektirdiği belirtildi.

Hattın teknik değişimi ve hedefler:

1987 yılında inşa edilen ve kullanım ömrünü tamamlayan 1.300 metrelik çelik isale hattının mevcut 600 milimetre çaplı çelik boruları, daha dayanıklı 700 milimetre çapında duktil borularla değiştirilecek. Yapılan çalışma ile hattın dayanıklılığının artırılması, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve arızalara daha hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

MUSKİ açıklamasına göre, yenileme çalışmalarının yarısı tamamlandı. Güzergâh üzerindeki yoğun yapılaşma nedeniyle arızaların müdahalesinin zorlaştığı hattın yenilenmesiyle su kesintilerinin sıklığının da azalması bekleniyor.

Yerel yönetimin yaklaşımı ve uygulama kapsamı:

Çalışmaların, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum’un içme suyu altyapısına yönelik kararlılığı kapsamında yürütüldüğü belirtildi. MUSKİ, ana isale hatlarını yenileyerek bölgeye daha güvenilir su temini sağlama yönündeki yatırımlarını sahada sürdürüyor.

Yenileme projesi hem teknik dayanıklılığı artırmaya hem de uzun vadede su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje tamamlandığında hattın arızalara karşı daha dirençli olması ve su kayıplarındaki azalmanın bölge su hizmetlerine olumlu yansımaları hedefleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİNDE YER ALAN BODRUM GÜVERCİNLİK MAHALLESİNİN 40 YILLIK SU İSALE HATLARINDA YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.