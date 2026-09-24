Güzelçay'da toprak kayması küçükbaş sürüsüne zarar verdi
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken, 3 tanesi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
olay ve müdahale:
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri derhal çalışmaya başladı. Ekipler, toprak altında kalan hayvanları çıkarmak için arama ve kurtarma faaliyetleri yürüttü.
kurtarılan hayvanların durumu:
Yapılan çalışmalar sonucunda topraktan çıkarılan 3 küçükbaş canlı olarak kurtarıldı ve çıkarılan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayda telef olan 6 hayvan ise bölgeden çıkarıldı.
ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE TOPRAK KAYMASI SONUCU TOPRAK ALTINDA KALAN 9 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 6’SI TELEF OLURKEN 3 TANESİ AFAD TARAFINDAN KURTARILDI.
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