Güzelçay'da toprak kayması küçükbaş sürüsüne zarar verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken, 3 tanesi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

olay ve müdahale:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri derhal çalışmaya başladı. Ekipler, toprak altında kalan hayvanları çıkarmak için arama ve kurtarma faaliyetleri yürüttü.

kurtarılan hayvanların durumu:

Yapılan çalışmalar sonucunda topraktan çıkarılan 3 küçükbaş canlı olarak kurtarıldı ve çıkarılan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayda telef olan 6 hayvan ise bölgeden çıkarıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE TOPRAK KAYMASI SONUCU TOPRAK ALTINDA KALAN 9 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 6’SI TELEF OLURKEN 3 TANESİ AFAD TARAFINDAN KURTARILDI.