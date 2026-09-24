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Güzelçay'da toprak kayması küçükbaş sürüsüne zarar verdi

Adıyaman Kahta'da Güzelçay Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef oldu; 3'ü AFAD tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzelçay'da toprak kayması küçükbaş sürüsüne zarar verdi

Güzelçay'da toprak kayması küçükbaş sürüsüne zarar verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken, 3 tanesi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

olay ve müdahale:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri derhal çalışmaya başladı. Ekipler, toprak altında kalan hayvanları çıkarmak için arama ve kurtarma faaliyetleri yürüttü.

kurtarılan hayvanların durumu:

Yapılan çalışmalar sonucunda topraktan çıkarılan 3 küçükbaş canlı olarak kurtarıldı ve çıkarılan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayda telef olan 6 hayvan ise bölgeden çıkarıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE TOPRAK KAYMASI SONUCU TOPRAK ALTINDA KALAN 9 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 6’SI...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE TOPRAK KAYMASI SONUCU TOPRAK ALTINDA KALAN 9 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 6’SI TELEF OLURKEN 3 TANESİ AFAD TARAFINDAN KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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