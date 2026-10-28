Güzeldere Tüneli'nde zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Güzeldere Tüneli'nde zincirleme kaza

Van-Başkale karayolunda, Güzeldere Tüneli mevkisinde üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları tespit edilemeyen araçlar çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı, yetkililerin olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

VAN BAŞKALE KARAYOLU GÜZELDERE TÜNELİ MEVKİSİNDE 3 ARACIN KARIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3'Ü AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI.