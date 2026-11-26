Çalışmanın kapsamı:

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesinde yürüttükleri kapsamlı yol ve üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Mahallenin yoğun arterleri arasında yer alan 7 Eylül ve Albayrak caddeleri sıcak asfaltla kaplanırken, 16 farklı ara sokağın ve yaya kaldırımlarının tamamı yenilendi.

Yapılan işlemler ve uygulama detayları:

Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları yalnızca ana caddeyle sınırlı kalmadı; uzun süreli kullanım kaynaklı deformasyon görülen ara sokaklarda zemin iyileştirmeleri yapıldı ve güzergahlar yenilendi. Kaldırım hatlarında ömrünü tamamlamış, kırılmış veya çökmüş parke taşları tek tek sökülerek yerlerine yenileri döşendi. Bu düzenlemeler, yaya geçişlerinde ve mahalle içi ulaşımda daha düzenli ve güvenli bir görünüm sağladı.

Yerel etkiler ve geri dönüşler:

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede günlük ulaşım ve yaya trafiği belirgin şekilde rahatladı. Güzelhisar sakinleri, cadde ve sokakların yenilenmesinden memnuniyetlerini dile getirirken, esnaf ve yayalar da bozuk zemin kaynaklı aksaklıkların giderilmesini olumlu karşıladı. Mahalle muhtarı Mustafa Benli, ihtiyaçların karşılanmasından dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkine teşekkür etti ve yapılan düzenlemelerin mahalle yaşamına doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

GÜZELHİSAR MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI