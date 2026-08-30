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Güzeloğlu'nda sağanak sonrası tekrar eden taşkınlar: mahalle dere yapılmasını istiyor

Güzeloğlu Mahallesi'nde sağanak sonrası oluşan su taşkınları ev ve sokakları su altında bıraktı; mahalle sakinleri çözüm için dere yapılmasını talep ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:05

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güzeloğlu'nda sağanak sonrası tekrar eden taşkınlar: mahalle dere yapılmasını istiyor

Güzeloğlu Mahallesi'nde taşkın mağduriyeti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen su taşkını, mahalle sakinlerini mağdur etti. Yağış sonrası bazı bölgeler su altında kaldı ve yerel yaşam ile ulaşım etkilendi.

mahallede yaşananlar:

Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda benzer sorunların tekrarlandığını vurguladı. Mert Gemici, Mustafa Altan, Ergin Kahraman ve Satılmış Güneş gibi mahalle sakinleri, yüksek kesimlerden gelen suların bölgede birikerek taşkınlara yol açtığını belirtti.

talepler ve çözüm önerileri:

Sakinler, suyun kontrollü şekilde tahliye edilebilmesi için bölgede dere yapılmasını istiyor. Mahalleliler yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını ve benzer mağduriyetlerin tekrarlanmaması için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

Güzeloğlu Mahallesi'ndeki talep, hem kısa vadeli önlemler hem de altyapı düzenlemeleriyle yağışlı dönemlerde yaşanan zararların azaltılmasına odaklanıyor. Bölgedeki incelemelerin sonuçlanması ve uygulanacak projeler, sakinlerin beklentisinin merkezinde yer alıyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI GÜZELOĞLU MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI GÜZELOĞLU MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SU TAŞKINI VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİ. MAHALLE SAKİNLERİ, TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN BÖLGEDE DERE YAPILMASINI İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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