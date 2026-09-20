Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Güzeloluk kavşağında motosikletle kamyonet çarpıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Efe G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin ön tekeri koparken sürücü savruldu.

Kaza noktası ve olayın seyri:

Kaza, Güzeloluk Caddesi ile Kuyubelen Sokağı kesişimindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; 33 MD 7509 plakalı kamyonet, A.E.A. idaresindeydi ve 33 BDL 445 plakalı motosikleti ise Mehmet Efe G. yönetiyordu. Çarpışma sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saha müdahalesini yapan sağlık personeli, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve sürücü bilgileri:

Soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili incelemeler ve delil çalışmaları polis ekiplerince sürdürülüyor.

Ailesinden edinilen bilgiye göre, kazada yaşamını yitiren genç sürücü 16 yaşına girdikten sonra 5 ay önce A1 ehliyeti almıştı. Olay, genç sürücülerin trafikteki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN 5 AY ÖNCE MOTOSİKLET KULLANMAK İÇİN A1 EHLİYETİ ALDIĞI ÖĞRENİLDİ.