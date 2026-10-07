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Güzelsu rampasında kontrolden çıkan tır devrildi: bir kişi yaralandı

Güzelsu (Cimik) Rampası'nda kontrolden çıkan tır kenara savrularak devrildi; araçta bulunan 58 yaşındaki Mehmet Ali K. yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzelsu rampasında kontrolden çıkan tır devrildi: bir kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu (Cimik) Rampası mevkiinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen tır rampada kontrolden çıktı. Araç yol kenarına savrularak devrildi ve yan yattı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Tır içinde bulunan Mehmet Ali K. (58) kazada yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı ve tedavi altına alındı.

soruşturma devam ediyor:

Kaza nedeniyle bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Bir kişi yaralandı bilgisi yetkililerce doğrulanırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN’DA RAMPADA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TIRDA BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA RAMPADA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TIRDA BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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