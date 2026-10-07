Güzelsu rampasında kontrolden çıkan tır devrildi: bir kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu (Cimik) Rampası mevkiinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen tır rampada kontrolden çıktı. Araç yol kenarına savrularak devrildi ve yan yattı.
yaralanma ve ilk müdahale:
Tır içinde bulunan Mehmet Ali K. (58) kazada yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı ve tedavi altına alındı.
soruşturma devam ediyor:
Kaza nedeniyle bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Bir kişi yaralandı bilgisi yetkililerce doğrulanırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
ADIYAMAN’DA RAMPADA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TIRDA BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.
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