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Güzelsu'da yola dönüş yapan traktör kazası: iki ağır, üç yaralı

Ardahan'ın Güzelsu Mahallesi'nde minibüs ile yola dönüş yapan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzelsu'da yola dönüş yapan traktör kazası: iki ağır, üç yaralı

Güzelsu'da yola dönüş yapan traktör kazası: iki ağır, üç yaralı

Ardahan-Oltu kara yolunda, Güzelsu Mahallesi mevkisinde bir minibüs ile yola dönüş yapmak isteyen bir traktörün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinden alınan bilgilere göre yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak değerlendirildi. Kaza, minibüsün Ardahan yönünden Oltu istikametine seyri sırasında, yola dönüş yapan traktörle çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Müdahale, hastane sevki ve yol durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı ve yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolluk kuvvetleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı; otoyolda ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Ekipler, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

OLTU-ARDAHAN KARA YOLUNDA MİNİBÜS İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

OLTU-ARDAHAN KARA YOLUNDA MİNİBÜS İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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