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Güzelyalı'da motordan yükselen alevler otomobili kullanılamaz bıraktı

Çanakkale'nin Güzelyalı köyünde, İzmir-Çanakkale karayolunda saat 18.00'de seyir halindeki bir otomobilin motorundan alevler yükseldi; itfaiye ekipleri söndürdü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:58

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzelyalı'da motordan yükselen alevler otomobili kullanılamaz bıraktı

Güzelyalı'da motordan yükselen alevler otomobili kullanılamaz bıraktı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

olayın seyri ve ihbarlar:

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki sürücüler durumu ihbar etti. Bildirimin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve araçta meydana gelen hasar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak çıkan alevler nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ. EKİPLERİN MÜDAHALESİ ARDINDAN ALEVLER...

ÇANAKKALE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ. EKİPLERİN MÜDAHALESİ ARDINDAN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINIRKEN OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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