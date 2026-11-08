Güzelyurt mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Güzelyurt sabahın ilk ışıklarıyla beyaza büründü:

Sabahın ilk ışıklarıyla Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve çevresindeki yüksek alanlarda kısmi beyaz örtü oluştu.

İlçe halkının tepkisi ve günlük yaşam:

Sabah uyanıp beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlar kar yağışını bereket ve sevinç olarak değerlendirdi. Birçok kişi kar manzaralarını fotoğraflayıp paylaştı, bazıları kısa yürüyüşler yaparak kış görüntülerinin keyfini çıkardı.

Turizm açısından etkiler:

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihi dokusuyla bilinen ilçe, yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor; bugün oluşan kar manzaraları turistik alanların görünümünü değiştirerek ziyaretçilerin ilgisini çekti. İlçedeki yabancı turistler de yağışın getirdiği heyecana ortak oldu.

Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kış mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde Güzelyurt’ta oluşan kar örtüsü, hem yerel yaşamı hem de tarihi mekanların atmosferini farklı bir görünüme kavuşturdu.

AKSARAY’IN GÜZELYURT İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KAR YAĞDI.